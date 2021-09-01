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Питерс: в Уфе мы съездили с Заварухиным на шашлыки, где великолепно провели время

Питерс: в Уфе мы съездили с Заварухиным на шашлыки, где великолепно провели время
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс рассказал о прогрессе молодых хоккеистов и работе с Николаем Заварухиным.

«Молодые игроки порадовали своим прогрессом на предсезонке. Овчинников, Ситников, Салов — эти парни уже стучатся в двери основной команды. В целом отметил бы и других молодых ребят: Жукенов, Хрипунов, голкипер Галкин. Эти ребята дадут нам глубину состава.

Работа с Николаем Заварухиным? Он потрясающий человек, нам удалось отлично пообщаться на предсезонке. В Уфе, его родном городе, мы с ним съездили на шашлыки, где великолепно провели время. Заварухин, безусловно, привнесёт много опыта и полезных вещей в наш тренерский штаб», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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