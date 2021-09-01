Плющев: кто у нас в КХЛ показывает хоккей, заслуживающий зрительского внимания?

Заслуженный тренер России Владимир Плющев ответил на вопрос о том, что отчасти цель потолка зарплат была в повышении непредсказуемости чемпионата.
«Это немножко неправильный подход. Ну давайте тогда сделаем из КХЛ первенство молодёжных команд, там с зарплатами вообще всё хорошо будет. Сильные клубы определяют лицо хоккея на международной арене. Если наша из сборная из года в год пятая-шестая в мировом рейтинге, то я даже не знаю, куда ещё понижать потолок зарплат.
И потом, вы поймите, ограничения, заложенные в потолке зарплат, элементарно обойти другими вещами: квартиры, отдых где-то за счёт кого-то и другими материальными ценностями. Можно найти много моментов, как компенсировать игроку потери от этого потолка.
А главное, повторюсь, в спорте вообще не должно быть уравниловки. В советское время у нас были сильные команды: монстр ЦСКА, московское «Динамо», «Трактор». Все эти команды были разными с разными условиями. И хоккей был разный, а сейчас всё уравняли. И чего? Дошагали до 5-6-го места в рейтинге. Нам уже на пятки наступают Германия, Швейцария и Дания.
Равняться на середняков и низы — это совершенно неправильно, равняться надо на лидеров. А сейчас, к сожалению, и не скажешь, кто у нас в КХЛ лидеры. Кто у нас сейчас показывает в лиге хоккей, заслуживающий зрительского внимания? Затрудняюсь сказать. Раньше была «Магнитка» — игровая и классная команда, был интересный омский «Авангард», ЦСКА и СКА. А сейчас всех уравняли, и я не считаю, что победа 12-й командой над первой — это хорошо. И не считаю это плюсом для нашего хоккея.
Лидеры должны задавать темп всей лиге и показывать что-то новое и интересное в своей работе и игре. А то, что происходит сейчас в КХЛ, среди знающих людей большого восхищения не вызывает. По крайней мере, со своими коллегами общаюсь, многие говорят, что что-то делается не так, как надо. Не надо из лучших делать середняков, процесс должен быть абсолютно противоположным», — цитирует Плющева телекомпания «Новый век».
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