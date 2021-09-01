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Генеральный директор «Трактора» рассказал, велись ли переговоры с Войновым и Шалуновым

Генеральный директор «Трактора» рассказал, велись ли переговоры с Войновым и Шалуновым
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о трансферной политике клуба.

«Алексей Бывальцев хорошо себя проявил в прошлом году. На следующий год он выходит на рынок, поэтому мы заключили контракт ещё на два года, чтобы не упускать его.

У нас нет задачи возвращать исключительно своих воспитанников. Комплектование команды идёт только по спортивному принципу, как произошло с Виталием Абрамовым. Если получается вернуть своего воспитанника, который соответствует нашему уровню, то это вдвойне приятно.

Пытались ли пригласить челябинцев Войнова и Шалунова? Мы вели переговоры с более широким кругом, чем с теми, с кем удалось договориться. Но мне не хотелось бы уходить в личности», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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