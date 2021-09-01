Сизикас подпишет 6-летний контракт с «Айлендерс» с кэпхитом около $ 2,5 млн
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Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кейси Сизикас подпишет новый долгосрочный контракт с клубом, сообщает журналист Артур Стэйпл в «Твиттере». Соглашение с хоккеистом будет рассчитано на шесть лет, а кэпхит игрока составит около $ 2,5 млн.
По прошлому соглашению кэпхит Сизикаса составлял $ 3,35 млн.
В прошедшем регулярном сезоне НХЛ Сизикас принял участие в 56 встречах, сумев набрать в них 14 (7+7) результативных очков при показателе полезности «-2». В 19 играх плей-офф форвард набрал 5 (2+3) баллов при общей полезности «0».
30-летний игрок выступал за «островитян» с сезона-2011/2012.
«Айлендерс» в прошедшем сезоне дошли до полуфинала Кубка Стэнли, уступив в нём «Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии со счётом 3-4.
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