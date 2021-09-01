Сергей Толчинский поделился ожиданиями от матча Кубка Открытия КХЛ с ЦСКА

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский поделился ожиданиями от Кубка Открытия КХЛ с московским ЦСКА.
«Хоть уже полтора месяца предсезонка идёт, но все равно ещё не все привыкли к этой системе — детализированной, как у Боба. Но ничего страшного, сезон длинный. В любом случае думаю, всё будет нормально. Предсезонка прошла отлично, уже в предвкушении. Наконец-то всё начинается.
Здорово, что опять матч-открытие с ЦСКА. Это всегда интересные матчи. Не думаю, что они очень сильно успели перестроиться. Когда мы с ними играли, у них была та же система, что и в финале. По тактике была та же самая команда. Я думаю, они будут точно так же играть, либо они ещё просто не успели перестроиться. В любом случае будет интересно посмотреть, что будет», — сказал Толчинский YouTube-каналу «Авангарда».
Напомним, матч за Кубок Открытия состоится сегодня, 1 сентября, в 19:00 мск.
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