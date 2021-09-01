Д. Шевченко: было тяжело привыкнуть именно к мелочам, которые требует Боб
Поделиться
Нападающий «Авангарда» Дмитрий Шевченко поделился ожиданиями от Кубка Открытия КХЛ с московским ЦСКА.
«Было тяжело привыкнуть именно к мелочам, которые Боб требует. Сейчас процесс не останавливается, я только начинаю к этому привыкать, но до автоматизма нужно ещё работать и работать. Все идём к одной цели, всё хорошо у нас.
Я думаю, сегодня мы с первых минут увидим силовую борьбу, стыки. Думаю, это будет игра, как плей-офф. Первый период будет сумбурным, много борьбы, толкотни. В стартовые 10-15 минут будет битва-битва», — сказал Шевченко в интервью клубному YouTube-каналу омского «Авангарда».
Напомним, матч Кубка Открытия состоится сегодня, 1 сентября, в 19:00 мск. Встреча пройдёт в Балашихе.
Комментарии
- 1 сентября 2021
-
15:33
-
15:27
-
15:20
-
14:23
-
13:34
-
13:30
-
13:20
-
12:55
-
12:40
-
12:34
-
12:27
-
12:21
-
12:14
-
11:48
-
11:35
-
11:27
-
11:24
-
11:18
-
11:13
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
09:20
-
09:19
-
09:00
-
08:41
-
08:20
-
08:20
-
08:03
-
05:51
- 31 августа 2021
-
23:58
-
23:51
-
23:41
-
22:14
-
21:31
Партнерский контент