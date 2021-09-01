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«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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18:45 Мск
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Д. Шевченко: было тяжело привыкнуть именно к мелочам, которые требует Боб

Д. Шевченко: было тяжело привыкнуть именно к мелочам, которые требует Боб
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Нападающий «Авангарда» Дмитрий Шевченко поделился ожиданиями от Кубка Открытия КХЛ с московским ЦСКА.

«Было тяжело привыкнуть именно к мелочам, которые Боб требует. Сейчас процесс не останавливается, я только начинаю к этому привыкать, но до автоматизма нужно ещё работать и работать. Все идём к одной цели, всё хорошо у нас.

Я думаю, сегодня мы с первых минут увидим силовую борьбу, стыки. Думаю, это будет игра, как плей-офф. Первый период будет сумбурным, много борьбы, толкотни. В стартовые 10-15 минут будет битва-битва», — сказал Шевченко в интервью клубному YouTube-каналу омского «Авангарда».

Напомним, матч Кубка Открытия состоится сегодня, 1 сентября, в 19:00 мск. Встреча пройдёт в Балашихе.

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