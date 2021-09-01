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«Ну всё, моя карьера в НХЛ закончилась». Григорий Денисенко — о дебюте за «Флориду»

«Ну всё, моя карьера в НХЛ закончилась». Григорий Денисенко — о дебюте за «Флориду»
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Нападающий «Флориды Пантерз» Григорий Денисенко поделился эмоциями от первого матча в НХЛ. Во встрече с «Нэшвилл Предаторз» россиянин был удалён, после чего форвард «хищников» Ээли Толванен забросил шайбу.

«Был матч с «Нэшвиллом». Нервничал, в первой смене удалился, и сразу нам «воткнули» в большинстве. И потом на скамейку еду и думаю: «Ну всё, моя карьера в НХЛ закончилась после этой смены». Ну а так, тренеры ничего не сказали, наоборот, подбодрили. И пацаны сказали: «Играй, не думай об этом!» — приводит слова Денисенко официальный канал НХЛ в социальной сети «ВКонтакте».

В прошедшем сезоне форвард принял участие в семи матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «+1» и двух минутах штрафного времени.

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