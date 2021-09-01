Стали известны составы ЦСКА и «Авангарда» на матч Кубка Открытия

Стали известны составы ЦСКА и «Авангарда» на матч Кубка Открытия Континентальной хоккейной лиги, который состоится сегодня, 1 сентября.

ЦСКА:

Рейдеборн (Федотов)

Киселевич — Блажиевский, Попов — Андронов — Карнаухов;

Дальбек — Сергеев, Слепышев — Нордстрём — Григоренко;

Сведберг — Нестеров, Окулов — Валльмарк — Плотников;

Макаров — Гилмор, Соркин — Мингачёв — Сошников.

«Авангард»:

Грубец (Демченко);

Емелин — Покка, Цегларик — Найт — Якупов;

Береглазов — Каски, Толчинский — Паре — Косов;

Готовец — Гончаров, Комаров — Шевченко — Грицюк;

Брюквин, Жарков — Каблуков — Дедунов.

Напомним, в финале Кубка Гагарина 2021 года «Авангард» обыграл ЦСКА в шести матчах, а решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский, который был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ.