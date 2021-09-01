Стали известны составы ЦСКА и «Авангарда» на матч Кубка Открытия Континентальной хоккейной лиги, который состоится сегодня, 1 сентября.
ЦСКА:
Рейдеборн (Федотов)
Киселевич — Блажиевский, Попов — Андронов — Карнаухов;
Дальбек — Сергеев, Слепышев — Нордстрём — Григоренко;
Сведберг — Нестеров, Окулов — Валльмарк — Плотников;
Макаров — Гилмор, Соркин — Мингачёв — Сошников.
«Авангард»:
Грубец (Демченко);
Емелин — Покка, Цегларик — Найт — Якупов;
Береглазов — Каски, Толчинский — Паре — Косов;
Готовец — Гончаров, Комаров — Шевченко — Грицюк;
Брюквин, Жарков — Каблуков — Дедунов.
Напомним, в финале Кубка Гагарина 2021 года «Авангард» обыграл ЦСКА в шести матчах, а решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский, который был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ.
- 1 сентября 2021
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