М. Бирюков: Лундквист успевал давать миллион автографов, а потом пахал как проклятый

Экс-вратарь ряда клубов КХЛ и тренер «Бурана» Михаил Бирюков рассказал, как работал вместе с легендарным голкипером Хенриком Лундквистом.

«Во времена «Югры» стал ездить в тренировочный лагерь к Майклу Ленеру — отцу шведского голкипера НХЛ Робина Ленера? Да, раза три или четыре ездил к нему в Швецию.



Что поразило больше всего? Трудолюбие миллионеров. Хенрик Лундквист приезжал на своей «Ламборгини», успевал давать миллион автографов, а потом пахал как проклятый. На льду ему отдавали одну зону, и Ленер говорил: «Не смотрите туда». В смысле — не пытайтесь повторить, никто не сможет. Он такой один.



О чём конкретно шла речь? О том, что Лундквист играет глубоко на линии ворот.



Ленер говорил: «Смотрите на трудолюбие, как он бьётся за каждую шайбу. Но не пытайтесь его копировать, через меня уже столько вратарей прошло, это не сработает. Увижу — выгоню».



Я потом Хенрику говорил: «Наверное, я в миллиард пятьсот восемьдесят шестой раз задам вопрос, но почему ты играешь на линии?» Он посмеялся: «Ноу проблем». Объяснил, что его растяжка и реакция позволяют ему это делать. И после отскока он перекрывает большую площадь ворот, не прыгая за шайбой. Я заметил, что если бы он играл повыше, то пропускал бы меньше дальних бросков.



Я попробовал дать совет Лундквисту? Ага. Он посмеялся: «Мэй би, мэй би». Я потом видел, как он такой гол на Олимпиаде пропустил», — приводит слова Бирюкова проект «Единицы».