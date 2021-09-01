«Айлендерс» объявили о заключении контракта с Ильёй Сорокиным на три года и $ 12 млн

«Нью-Йорк Айлендерс» на официальном сайте объявил о заключении многолетнего контракта с российским голкипером Ильёй Сорокиным.
Отмечается, что срок соглашения составляет три года. Общая сумма сделки — $ 12 млн. Таким образом, в среднем за год Сорокин будет получать $ 4 млн.
Кроме того, «Нью-Йорк» продлил контракты с нападающими Энтони Бовиллье, Кайлом Палмьери и Кейси Сизикасом.
Ранее стало известно, что продление соглашения Сорокина — одна из приоритетных задач «Айлендерс» на текущее межсезонье.
В прошедшем сезоне Сорокин дебютировал в Национальной хоккейной лиге. В регулярном чемпионате голкипер провёл 22 матча и оформил три шат-аута. В плей-офф на счету голкипера семь игр.
Напомним, перед сезоном-2020/2021 Илья Сорокин перешёл из ЦСКА в «Нью-Йорк Айлендерс».
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