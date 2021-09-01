Палмьери подписал новое соглашение с «Айлендерс» на 4 года и $ 20 млн

«Нью-Йорк Айлендерс» подписал новый контракт с нападающим Кайлом Палмьери, сообщает известный североамериканский журналист и инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Стали известны условия заключённого соглашения.

Отмечается, что новый контракт подписан на четыре года. Среднегодовая заработная плата Палмьери составит $ 5 млн. Таким образом, общая сумма сделки будет равняться $ 20 млн.

Напомним, прошлый сезон НХЛ Кайл Палмьери начинал в «Нью-Джерси Дэвилз», после чего перешёл в «Нью-Йорк Айлендерс». В составе «островитян» форвард принял участие в 17 матчах в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 4 (2+2) очка. В плей-офф Палмьери набрал 9 (7+2) очков в 19 встречах.