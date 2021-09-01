В КХЛ не собираются делать паузы из-за пандемии коронавируса

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что КХЛ не собирается делать паузы из-за пандемии коронавируса.



«У нас накоплен большой опыт за предыдущий сезон. Континентальная хоккейная лига — одна из немногих лиг, которая не остановила чемпионат, а завершила его и доиграла плей-офф. Как я уже сказал, у игроков и сотрудников есть иммунитет, поэтому мы рассчитываем на то, что и этот чемпионат пройдёт без остановок», — приводит слова Морозова ТАСС.

Отметим, что сезон-2019/2020 КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.

Напомним, сегодня, 1 сентября, на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится матч Кубка Открытия Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и ЦСКА.