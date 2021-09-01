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Агент Ковальчука и Гусева прокомментировал ситуацию с контрактами своих клиентов

Агент Ковальчука и Гусева прокомментировал ситуацию с контрактами своих клиентов
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Хоккейный агент Юрий Николаев прокомментировал трансферные слухи по поводу своих клиентов — нападающих Ильи Ковальчука и Никите Гусеве.

«Прошли разговоры о том, что мы с Ильёй общаемся о годичном контракте с «Салаватом Юлаевым»? Это не соответствует действительности. Что касается трудоустройства Никиты Гусева, то пока нам нужно время», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее появилась информация, согласно которой Ковальчук может перейти в московский «Спартак». Форвард был замечен в специальной ложе на матче Кубка мэра Москвы между «Витязем» и «Спартаком» в сопровождении своих представителей в России.

Напомним, за океаном 38-летний хоккеист выступал за «Атланта Трэшерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз».

В сезоне-2020/2021 Ковальчук в составе «Авангарда» стал обладателем Кубка Гагарина.

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