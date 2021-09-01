М. Бирюков — об отказе переходить в «Айлендерс»: поехал в «Динамо», когда увидел сумму

Экс-вратарь ряда клубов КХЛ и тренер «Бурана» Михаил Бирюков рассказал, как отказался от предложения «Нью-Йорк Айлендерс» в пользу московского «Динамо».



«У меня оставался ещё один год контракта с ХК МВД, и мне давали новый на пять лет. Я не хотел его подписывать, а хотел отработать год и потом выбирать. У меня было ещё два предложения — от «Салавата Юлаева» и «Динамо», примерно одинаковые деньги, и я хотел в «Динамо». Но мне говорили, что надо подписывать сейчас пятилетний, иначе я просижу оставшийся сезон на лавке и все забудут, кто такой Бирюков. Вот полсезона почти и просидел, а потом всё равно перешёл в «Динамо».



В то время был ли хоть раз реально близок к отъезду в Северную Америку? До сих пор дома у родителей хранится двухсторонний контракт новичка с «Нью-Йорк Айлендерс». Это был 2009 год.



Почему он остался неподписанным? Поехал в «Динамо», когда увидел сумму в контракте.



Жалел? Ни разу. Я мечтал играть в «Динамо», нисколько не жалею, что туда перешёл, тем более за те условия, которые мне там дали. Всегда буду гордиться, что играл там», — приводит слова Бирюкова проект «Единицы».