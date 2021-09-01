Григорий Денисенко рассказал, как с отцом сбил оленя во время игры в АХЛ

Нападающий «Флориды Пантерз» Григорий Денисенко рассказал, что вместе с отцом на машине сбил оленя во время поездки в Сиракьюз.
«Не было ли разочарованием, что отправили в АХЛ? Конечно, пришёл домой, расстроился и понял, что надо ехать в АХЛ.
Расскажу историю. Со мной первые три месяца был отец. Мы поехали вместе на машине до Сиракьюза — ехать 19 часов. Осталось два часа, уже были уставшие, ночь. И получилось так, что сбили оленя. Но не убили — он встал быстро, прыгнул в озеро, которое рядом было. Машина сломалась, радиатор потёк — и не доехать было. В три часа ночи агенту позвонил, он договаривался со страховкой, чтобы нас отвезли до ближайшего ремонта.
В итоге до нас не доехали, а приехала полиция. Буксировали машину до ближайшей заправки, забрали с нас $ 200. Мы целый день были на этой заправке, только потом машину отвезли в ремонт. Сами арендовали машину и доехали. Такое первое путешествие в АХЛ», — приводит слова Денисенко официальный канал НХЛ в социальной сети «ВКонтакте».
- 1 сентября 2021
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