ЦСКА не может забить «Авангарду» восемь периодов подряд с учётом прошлого сезона

В матче Кубка Открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» принимает московский ЦСКА. Встреча проходит на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. После двух периодов со счётом 1:0 лидируют «ястребы». Шайбу забросил на 4-й минуте первого периода нападающий Петер Цегларик.



Таким образом, армейцы не могут забить гол в ворота «Авангарда» на протяжении последних восьми периодов с учётом прошлого сезона.

Напомним, в сезоне-2020/2021 команды встречались в финале Кубка Гагарина. В пятой встрече «Авангард» одержал победу со счётом 2:0, в шестом матче «ястребы» переиграли армейцев с минимальным счётом — 1:0. Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.