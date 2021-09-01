«Авангард» всухую крупно обыграл ЦСКА, став обладателем Кубка Открытия КХЛ

В матче Кубка Открытия нового сезона КХЛ «Авангард» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
На 4-й минуте во время розыгрыша большинства Сергей Толчинский слева выполнил поперечную передачу на правый круг вбрасывания, откуда Петер Цегларик резким броском направил шайбу в ближний угол ворот.
На 48-й минуте Корбан Найт увеличил преимущество омичей. На 52-й минуте Цегларик оформил дубль после грубой ошибки голкипера ЦСКА Адама Рейдеборна. На 53-й ещё одну шайбу забросил Корбан Найт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» примет «Адмирал». ЦСКА дома сыграет с рижским «Динамо». Обе встречи состоятся 4 сентября.
- 1 сентября 2021
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