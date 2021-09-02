Савченков: «Динамо» готово к сезону. Не знаю, что нас может сбить с хорошей игры

Тренер московского «Динамо» Александр Савченков поделился ожиданиями от нового сезона.
«Наша команда готова к сезону. Не знаю, что нас может сбить с правильного настроя и хорошей игры. У нас всё проходит в плановом режиме. Мы готовимся и разбираем соперника. В принципе, нам не важно, кто играет против нас. Мы смотрим на себя и обращаем внимание на своё состояние. Повторюсь: самое главное, что мы готовы к сезону.
Согласен ли я, что сезон обещает стать самым непредсказуемым в КХЛ? Да. Я скажу, что позывы к этому были уже и в прошлом году. А в этом сезоне произошло ещё более сильное выравнивание команд. И очень многое будет зависеть от внутрикомандного состояния каждого клуба. Скорее всего, это действительно будет самый непредсказуемый сезон в КХЛ», — сказал Савченков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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