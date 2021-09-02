Тренер «Динамо» Москва назвал главную проблему перехода молодых игроков на уровень КХЛ

Тренер московского «Динамо» Александр Савченков объяснил, в чём заключается главная проблема перехода молодых игроков на уровень КХЛ.
«Главной проблемой перехода хоккеиста на взрослый уровень является то обстоятельство, что молодые игроки привыкли, что их тренируют. Их с детства тренируют, и они думают, что так будет продолжаться всё время. Во взрослом хоккее, а я считаю, что так должно быть уже и в молодёжном, но пока что так не происходит, 70-80% успеха зависит от самоподготовки. Молодые игроки к этому не готовы — ни физически, ни психологически. Молодёжь привыкла к тому, что их должны тренировать, а нужно заниматься самостоятельно. На взрослом уровне тренер может подсказать или чему-то научить, но натренировать звезду нельзя. Тогда бы у нас все звездами были.
Всё зависит от человека, а молодые хоккеисты теряются при переходе на взрослый уровень. Хорошо, если в команде есть нормальные тренеры, которые могут взять молодого игрока под своё крыло или потратить своё время, чтобы его довести до нужного уровня. Но главный ключ к успеху — это всё равно самоподготовка. Если человек хочет развиваться, тренер ему поможет. Если молодой игрок не хочет этого, никакой тренер ему не поможет», — сказал Савченков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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