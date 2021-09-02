Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Динамо» Москва назвал главную проблему перехода молодых игроков на уровень КХЛ

Тренер «Динамо» Москва назвал главную проблему перехода молодых игроков на уровень КХЛ
Комментарии

Тренер московского «Динамо» Александр Савченков объяснил, в чём заключается главная проблема перехода молодых игроков на уровень КХЛ.

«Главной проблемой перехода хоккеиста на взрослый уровень является то обстоятельство, что молодые игроки привыкли, что их тренируют. Их с детства тренируют, и они думают, что так будет продолжаться всё время. Во взрослом хоккее, а я считаю, что так должно быть уже и в молодёжном, но пока что так не происходит, 70-80% успеха зависит от самоподготовки. Молодые игроки к этому не готовы — ни физически, ни психологически. Молодёжь привыкла к тому, что их должны тренировать, а нужно заниматься самостоятельно. На взрослом уровне тренер может подсказать или чему-то научить, но натренировать звезду нельзя. Тогда бы у нас все звездами были.

Всё зависит от человека, а молодые хоккеисты теряются при переходе на взрослый уровень. Хорошо, если в команде есть нормальные тренеры, которые могут взять молодого игрока под своё крыло или потратить своё время, чтобы его довести до нужного уровня. Но главный ключ к успеху — это всё равно самоподготовка. Если человек хочет развиваться, тренер ему поможет. Если молодой игрок не хочет этого, никакой тренер ему не поможет», — сказал Савченков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

«Когда другу нужна помощь, деньги становятся неважны». Интервью с тренером «Динамо» «Когда другу нужна помощь, деньги становятся неважны». Интервью с тренером «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021