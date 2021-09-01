ЦСКА не может забить «Авангарду» три матча подряд

В матче Кубка Открытия нового сезона КХЛ «Авангард» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Героями матча стали нападающие «ястребов» Петер Цегларик и Корбан Найт. На счету форвардов по 3 (2+1) очка. Вратарь Шимон Грубец оформил шат-аут.

Таким образом, армейцы не могут забить гол в ворота «Авангарда» на протяжении последних трёх матчей с учётом прошлого сезона.



Напомним, в сезоне-2020/2021 команды встречались в финале Кубка Гагарина. В пятой встрече «Авангард» одержал победу со счётом 2:0, в шестом матче «ястребы» переиграли армейцев с минимальным счётом — 1:0. Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский.