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«Искал свою игру». Хартли объяснил обмен Зернова в «Металлург»

«Искал свою игру». Хартли объяснил обмен Зернова в «Металлург»
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал обмен Дениса Зернова в «Металлург» Мг на Николая Прохоркина.

«С Денисом Зерновым мы провели отличный разговор. Три года назад, когда он к нам пришёл, он был очень молодым игроком. Денис выдал невероятный сезон, затем последовала травма плеча, а дальше, как у Артёма Манукяна, случился рецидив. Немного замедлился его прогресс, Зернов немного потерял себя.

На этой предсезонке ребята прогрессировали, а Денис Зернов искал свою игру. Мы с «Металлургом» решили, что обоим ребятам будет правильно перезагрузить свою карьеру.

С Николаем Прохоркиным мы говорили около 40 минут. Он может играть важную роль в команде, это может стать новым шагом в его карьере. Все ответы на вопросы в его руках. Его игровое время и задачи зависят от того, как он будет относиться к делу. У нас нет правил и привилегий для отдельных игроков, все равны», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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