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«Сент-Луис» продлил контракт с 28-летним защитником Парэйко на восемь лет и $ 52 млн

«Сент-Луис» продлил контракт с 28-летним защитником Парэйко на восемь лет и $ 52 млн
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«Сент-Луис Блюз» продлил контракт с защитником Колтоном Парэйко, сообщается на официальной странице «блюзменов» в «Твиттере».

Отмечается, что команда Национальной хоккейной лиги заключила с 28-летним игроком обороны восьмилетнее соглашение. Общая сумма сделки составит $ 52 млн. Таким образом, в среднем за год Парэйко будет получать $ 6,5 млн.

В прошедшем сезоне канадский защитник принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «-2» и 14 минутах штрафного времени. Он стал четвёртым защитником-бомбардиром «Блюз».

На его счету ещё четыре встречи, в которых он отдал одну результативную передачу.

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