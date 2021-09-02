Якупов кидал соперника за борт, «Авангард» забирал первый трофей сезона. Фото матча с ЦСКА

1 сентября на подмосковном стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» одержал уверенную победу над ЦСКА и стал обладателем Кубка открытия КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Героями матча стали нападающие «ястребов» Петер Цегларик и Корбан Найт. На счету форвардов по 3 (2+1) очка. Вратарь Шимон Грубец оформил шат-аут.

Таким образом, ЦСКА потерпел самое крупное поражение с 23 ноября 2020 года. Тогда армейцы проиграли в матче регулярного чемпионата КХЛ Сибири со счётом 1:5.



Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» примет «Адмирал». ЦСКА дома сыграет с рижским «Динамо». Обе встречи состоятся 4 сентября.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.