Юрзинов-мл.: ЦСКА по-прежнему играет по системе Никитина

Российский тренер Владимир Юрзинов-младший поделился мнением об игре Кубка Открытия «Авангард» – ЦСКА (4:0).

«Не сказал бы, что по игре встречались два разных соперника, обе команды – классные. Но определённые нюансы в игре каждой и предопределили итоговый счет.



«Авангард» забил быстрый гол и в общем-то отдал территорию. Сыграл очень терпеливо, по счёту, на своих козырях – на компактной обороне с большим количеством блокированных бросков, на реализации большинства, на сильном вратаре Грубеце.

А вот ЦСКА не удалось реализовать свои сильные качества. У армейцев хороший подбор игроков в атаке, но взять под контроль пространство перед воротами Грубеца форварды ЦСКА так толком и не смогли. Да, у армейцев был хороший второй период, но в целом матч не получился.

У ЦСКА не было азарта? Нужно учитывать, что за лето состав армейцев изменился практически наполовину, а легионерская бригада – чуть ли не полностью. Отсюда проблемы с сыгранностью и ритмом, хотя звено Слепышева, Григоренко и Валльмарка мне запомнилось, у него большой потенциал.

Фёдоров пока плывёт? Не имею права судить своего коллегу и такого большого игрока. Понятно, что в любой профессии нужно время на адаптацию. Не спешите с выводами.

Пока мне показалось, что ЦСКА по-прежнему играет по системе Игоря Никитина. Но по одному матчу судить сложно, для обстоятельных выводов должно пройти минимум 10-12 встреч», – цитирует Юрзинова Russia-Hockey.