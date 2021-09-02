Юрзинов-мл.: ЦСКА по-прежнему играет по системе Никитина

Российский тренер Владимир Юрзинов-младший поделился мнением об игре Кубка Открытия «Авангард» – ЦСКА (4:0).
«Не сказал бы, что по игре встречались два разных соперника, обе команды – классные. Но определённые нюансы в игре каждой и предопределили итоговый счет.
«Авангард» забил быстрый гол и в общем-то отдал территорию. Сыграл очень терпеливо, по счёту, на своих козырях – на компактной обороне с большим количеством блокированных бросков, на реализации большинства, на сильном вратаре Грубеце.
А вот ЦСКА не удалось реализовать свои сильные качества. У армейцев хороший подбор игроков в атаке, но взять под контроль пространство перед воротами Грубеца форварды ЦСКА так толком и не смогли. Да, у армейцев был хороший второй период, но в целом матч не получился.
У ЦСКА не было азарта? Нужно учитывать, что за лето состав армейцев изменился практически наполовину, а легионерская бригада – чуть ли не полностью. Отсюда проблемы с сыгранностью и ритмом, хотя звено Слепышева, Григоренко и Валльмарка мне запомнилось, у него большой потенциал.
Фёдоров пока плывёт? Не имею права судить своего коллегу и такого большого игрока. Понятно, что в любой профессии нужно время на адаптацию. Не спешите с выводами.
Пока мне показалось, что ЦСКА по-прежнему играет по системе Игоря Никитина. Но по одному матчу судить сложно, для обстоятельных выводов должно пройти минимум 10-12 встреч», – цитирует Юрзинова Russia-Hockey.
- 2 сентября 2021
-
08:42
-
08:30
-
08:17
- 1 сентября 2021
-
23:35
-
23:17
-
22:55
-
22:48
-
22:39
-
22:09
-
22:01
-
21:47
-
21:33
-
21:30
-
21:21
-
21:15
-
20:54
-
20:24
-
19:58
-
19:26
-
19:13
-
18:52
-
18:43
-
18:25
-
18:02
-
17:53
-
17:28
-
17:00
-
16:53
-
16:19
-
15:33
-
15:27
-
15:20
-
14:23
-
13:34
-
13:30