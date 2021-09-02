Коробов подписал контракт с минским «Динамо». Это его третий клуб за полтора месяца

Защитник Дмитрий Коробов подписал контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Это третий клуб хоккеиста за последние полтора месяца.

19 июля Коробов был обменян из «Салавата Юлаева» в московский «Спартак», а 26 августа красно-белые расторгли контракт с 32-летним защитником по соглашению сторон.



Ранее Коробов был помещён клубом в список отказов КХЛ. Защитник в сезоне-2020/2021 принял участие в 35 матчах за «Салават Юлаев», в которых отдал семь результативных передач при показателе полезности «+5». В плей-офф защитник сыграл один матч, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что новый сезон начался вчера, 1 сентября, матчем Кубка Открытия, где действующий чемпион «Авангард» разгромил ЦСКА со счётом 4:0.