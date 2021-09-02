Глава Башкортостана: есть уверенность, что у «Салавата» не будет экономических сложностей

Глава Башкортостана Радий Хабиров пожелал удачи «Салавату Юлаеву» перед стартом сезона.



«Традиционно мы с вами встречаемся перед началом сезона. В этом году он должен быть особенным, потому что у «Салавата Юлаева» двойной юбилей – 60 лет с момента создания клуба и 10 лет, как вы выиграли Кубок Гагарина. Срок довольно большой, поэтому можно уже замахиваться на второй Кубок. У нас отличная команда, опытный коллектив тренеров. И у нас одни из самых преданных болельщиков.



Из-за пандемии коронавируса прошлый год был непростым для всех. Но мы провели переговоры с целым рядом компаний. И у нас есть абсолютная уверенность в том, что никаких экономических сложностей в этом году «Салават Юлаев» испытывать не будет. Команду должны волновать только собственный настрой и уровень подготовки, остальное за нами», – цитирует Хабирова официальный сайт «Салавата».