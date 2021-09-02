Глава Башкортостана: есть уверенность, что у «Салавата» не будет экономических сложностей

Глава Башкортостана Радий Хабиров пожелал удачи «Салавату Юлаеву» перед стартом сезона.
«Традиционно мы с вами встречаемся перед началом сезона. В этом году он должен быть особенным, потому что у «Салавата Юлаева» двойной юбилей – 60 лет с момента создания клуба и 10 лет, как вы выиграли Кубок Гагарина. Срок довольно большой, поэтому можно уже замахиваться на второй Кубок. У нас отличная команда, опытный коллектив тренеров. И у нас одни из самых преданных болельщиков.
Из-за пандемии коронавируса прошлый год был непростым для всех. Но мы провели переговоры с целым рядом компаний. И у нас есть абсолютная уверенность в том, что никаких экономических сложностей в этом году «Салават Юлаев» испытывать не будет. Команду должны волновать только собственный настрой и уровень подготовки, остальное за нами», – цитирует Хабирова официальный сайт «Салавата».
- 2 сентября 2021
-
11:46
-
11:28
-
11:11
-
11:00
-
10:49
-
10:40
-
10:20
-
10:17
-
10:00
-
09:20
-
08:42
-
08:30
-
08:17
- 1 сентября 2021
-
23:35
-
23:17
-
22:55
-
22:48
-
22:39
-
22:09
-
22:01
-
21:47
-
21:33
-
21:30
-
21:21
-
21:15
-
20:54
-
20:24
-
19:58
-
19:26
-
19:13
-
18:52
-
18:43
-
18:25
-
18:02
-
17:53