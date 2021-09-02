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Лямся: уверен, в этом году «Салават» ждёт интересный хоккей

Лямся: уверен, в этом году «Салават» ждёт интересный хоккей
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился ожиданиями от старта нового сезона КХЛ.

«Уверен, что в этом году нас ждёт интересный хоккей. У нас сильная команда. А прошлый сезон помог сделать правильные выводы. У нас есть и опытные игроки, и перспективная молодёжь. Если мы каждый день будем упорно трудиться, то сможем достичь результата», – цитирует специалиста официальный сайт «Салавата Юлаева».

Напомним, что вчера, 1 сентября, новый сезон КХЛ открылся матчем Кубка Открытия, где «Авангард» разгромил ЦСКА со счётом 4:0.

«Салават» начнёт сезон выездной серией. Уфимцы проведут первый матч завтра, 3 сентября, с «Барысом». 5 сентября «юлаевцы» встретятся с «Автомобилистом», а 7 сентября – с магнитогорским «Металлургом».

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