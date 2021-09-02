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Илья Алтыбармакян покинул «Торпедо». Он подписал контракт с клубом 9 июля

Илья Алтыбармакян покинул «Торпедо». Он подписал контракт с клубом 9 июля
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Нападающий Илья Алтыбармакян покинул нижегородское «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон без выплаты денежной компенсации.

В мае стало известно, что с Ильи Алтыбармакяна сняли дисквалификацию за употребление кокаина. В сентябре 2020 года хоккеист был отстранен ИИХФ на 4 года

Напомним, хоккеист перешел в «Торпедо» 9 июля, подписав однолетний контракт.

Илья Алтыбармакян — воспитанник петербургского хоккея. Свою карьеру начинал в клубной системе СКА. В первом своём сезоне в Молодёжной хоккейной лиге он стал лучшим снайпером и бомбардиром команды «СКА-Вяряги», заработав 42 (21+21) очка по системе «гол+пас» в 56 матчах. В следующем сезоне, защищая цвета «СКА-1946», форвард набрал 40 (20+20) очков в 51 встрече.

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