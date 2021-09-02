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Бержерон: в США сейчас от 6 до 10 миллионов человек пьют воду из свинцовых труб

Бержерон: в США сейчас от 6 до 10 миллионов человек пьют воду из свинцовых труб
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Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон поделился мнением об экологической ситуации в США.

«Сейчас от шести до 10 миллионов человек пьют воду из свинцовых труб. Это чудовищно.

Скажу честно, еще не так давно я мало что знал об экологическом праве. Скажу больше, мне и сейчас ещё многое нужно узнать о защите окружающей среды в целом. Но я и моя семья хотим внести свой вклад в поиск решений этой проблемы», – цитирует Бержерона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что хоккеист принял участие в обсуждении взаимосвязи хоккея и экологии в рамках круглого стола, организованного Белым домом и Агентством по охране окружающей среды.

В прошлом сезоне Бержерон провёл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 48 очков (23+25). В плей-офф на его счету девять баллов в 11 встречах.

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