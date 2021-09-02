Тренер «Ак Барса»: надеемся, в конце сезона придём к нашей цели – Кубку Гагарина

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов пожелился ожиданиями от матча с «Йокеритом».



«Успешно выступили на TANECO Кубке чемпионов, затем команда получила несколько выходных и начала готовиться к чемпионату. «Йокерит» – хорошая, мастеровитая команда. Очень крепкая, проповедующая свой хоккей, с собственным стилем. Что касается нас – мы с оптимизмом смотрим в новый сезон. У нас крепкая, играющая команда. Надеемся, что в каждом матче будем выступать успешно и в конце сезона придём к нашей цели – Кубку Гагарина.

Три матча за четыре дня? Это начало сезона. Энергии много, ребята достаточно свежие. Главное – направить энергию в нужное русло. Играть умно, системно, дисциплинированно. Это приведёт к позитивному результату.

Ждать ли Кирилла Петрова сегодня в составе? На сегодняшний день он травмирован. Кирилл – важная фигура в нашей команде, мы желаем ему скорейшего выздоровления и надеемся, что он в скором времени будет в составе», – цитирует Перова официальный сайт клуба.