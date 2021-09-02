Парэйко: с нетерпением жду, когда снова надену свитер «Блюз», чтобы носить его ещё 9 лет

Защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился эмоциями от продления контракта с клубом на девять лет.



«С нетерпением жду, когда снова надену свитер «Блюз», чтобы носить его ещё девять лет. «Сент-Луис» был для меня домом в течение последних шести сезонов, и я хочу быть здесь. Друзья и партнёры, с которыми я тут познакомился, сам клуб оказали огромное влияние на меня.



Особое место занимает победа в розыгрыше Кубка Стэнли 2019 года. Я хочу еще раз добиться этого и рад, что у меня есть такой шанс», — цитирует Парэйко официальный сайт НХЛ на русском языке.

В прошедшем сезоне канадский защитник принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «-2» и 14 минутах штрафного времени. Он стал четвёртым защитником-бомбардиром «Блюз».