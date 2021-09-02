Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коннор Мёрфи рассказал о тренировках с Тэйвзом, который пропустил прошлый сезон

Коннор Мёрфи рассказал о тренировках с Тэйвзом, который пропустил прошлый сезон
Комментарии

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Мёрфи рассказал о тренировках с форвардом Джонатаном Тэйвзом, который пропустил сезон-2020/2021 из-за синдрома системного воспалительного ответа.

«Это очень хорошо. У него замечательный настрой, он тренируется и работает над собой с таким же желанием, как и прежде. В этом плане ничего не изменилось. Видно, с каким огромным удовольствием он снова выходит на каток, занимается с партнёрами. И это очень радует, потому что мы знаем, как тяжело бывает, когда много пропускаешь.

Он очень требовательно относится к себе, хочет быть лидером клуба, в котором провёл так много лет. Поэтому очень приятно снова видеть его на льду здоровым и готовым к борьбе. Он выглядит замечательно. Так хорошо, что он снова с нами», – цитирует Мёрфи официальный сайт НХЛ на русском языке.

Новость по теме
«Моё тело просто стало разваливаться». Тэйвз рассказал, почему пропустил сезон-2021
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021