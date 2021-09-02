Коннор Мёрфи рассказал о тренировках с Тэйвзом, который пропустил прошлый сезон

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Мёрфи рассказал о тренировках с форвардом Джонатаном Тэйвзом, который пропустил сезон-2020/2021 из-за синдрома системного воспалительного ответа.
«Это очень хорошо. У него замечательный настрой, он тренируется и работает над собой с таким же желанием, как и прежде. В этом плане ничего не изменилось. Видно, с каким огромным удовольствием он снова выходит на каток, занимается с партнёрами. И это очень радует, потому что мы знаем, как тяжело бывает, когда много пропускаешь.
Он очень требовательно относится к себе, хочет быть лидером клуба, в котором провёл так много лет. Поэтому очень приятно снова видеть его на льду здоровым и готовым к борьбе. Он выглядит замечательно. Так хорошо, что он снова с нами», – цитирует Мёрфи официальный сайт НХЛ на русском языке.
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