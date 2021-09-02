Николишин: СКА собрал всех перспективных хоккеистов, а потом не знает, куда их пристроить

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал курс ХК СКА на омоложение состава.



«Нравится ли сейчас путь, которым идёт СКА, сделав ставку на молодёжь? Для более точных выводов надо знать всю клубную политику. Но омоложение у питерцев идёт бесспорно! Сейчас в СКА много молодых перспективных ребят, которые привлекаются к основе — это хорошо! Но, на мой взгляд, всё нужно делать более постепенно. Молодые должны у кого-то опыт перенимать… И ещё один момент — талантливой молодёжи в питерской команде чрезмерно много. Всех перспективных хоккеистов собрали из России. Куда их потом будут девать?



Согласен, молодёжь должна развиваться, но в естественных условиях, а не в искусственных. Пускай они играют, им надо давать время, воспитывать. Не стоит ждать результата от перспективного хоккеиста сразу, надо как минимум три года, чтобы юниор мог проявить свои лучшие качества. Вспомните, СКА занимается омоложением уже давно, много игроков прокрутили в ВХЛ и МХЛ, которых сейчас уже нигде нет, «умерли» в этой рутине. Армейцы просто потом не знают, куда их пристроить.



Свежий пример — Фёдор Свечков. Ну, если объективно, то рано ещё Федьке быть лидером, — по всем показателям. В этом сезоне, наверное, подходил бы к ведущим звеньям «Лады». Хотя его приглашение в СКА — это нормально. Будут подключать к команде КХЛ, в «вышке» станет выступать. В последние пять-шесть лет армейцы просто скопом приобретают хоккеистов, им играть уже негде. Многие переросли МХЛ, «вышку», но не добрались до КХЛ. А остались бы в своих клубах, глядишь, что-то и стало бы вырисовываться в плане игры. Не просматривается у СКА точечная селекция молодёжи.



Мичков? Мне очень нравится этот мальчишка! Но не хочется его переоценивать… Да, у него нет гренадерских физических данных, зато есть какое-то фантастическое понимание игры. Надеюсь, в дальнейшем он может себя проявить на самом высоком уровне», — приводит слова Николишина «Спорт уик-энд».