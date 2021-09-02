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Группа «Фрукты», Бородина, Зара и Хрусталёв поддержали СКА перед стартом сезона КХЛ

Группа «Фрукты», Бородина, Зара и Хрусталёв поддержали СКА перед стартом сезона КХЛ
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Несколько известных личностей поддержали ХК СКА перед стартом регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Несколько часов до старта сезона для армейцев — самое время отправить игрокам пожелания удачи! Группа „Фрукты“, певица Зара, телеведущие Ксения Бородина, Алла Михеева и Дмитрий Хрусталёв записали слова поддержки нашим хоккеистам», — сообщает пресс-служба клуба в «твиттере», прикрепив видео.

Напомним, СКА сегодня, 2 сентября, сыграет первый матч сезона в гостях с череповецкой «Северсталью». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В прошедшем сезоне КХЛ петербуржский клуб дошёл до финала Западной конференции, в котором уступил ЦСКА (2-4). «Северсталь» в 1/4 финала Запада проиграла в серии московскому «Динамо» (1-4).

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