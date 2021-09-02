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Мичков включён в заявку СКА на матч с «Северсталью»

Мичков включён в заявку СКА на матч с «Северсталью»
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Стали известны составы «Северстали» и СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ-2021/2022, который состоится сегодня, 2 сентября, в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Северсталь»:

Шостак (Шугаев);
Хохлов — Пресс, Лишка — Рассказов — Морозов;
Рыков — Стенквист, Рооба — Гуслистов — Гераськин;
Тимашов — Тихонов, Вовченко — Кодола — Думбадзе;
Рогов — Макеев, Алексеев — Колмыков — Моисеев.

СКА:

Самонов (Аскаров);
Фантенберг — Ожиганов, Тимкин — Вей — Бурдасов;
Токранов — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Хуснутдинов;
Дыбленко — Пыленков, Марченко — Хендемарк — Бардаков;
Кирсанов, Мичков — Чибриков — Каменев — Моисеев.

Отметим, в составе петербуржского клуба может дебютировать в КХЛ 16-летний форвард Матвей Мичков. Он заявлен на игру под 39-м номером в качестве 13-го нападающего. Ранее Мичков выступал за СКА на предсезонном турнире имени Пучкова, забросив шайбу в игре с «Сочи».

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