Мичков включён в заявку СКА на матч с «Северсталью»

Стали известны составы «Северстали» и СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ-2021/2022, который состоится сегодня, 2 сентября, в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Северсталь»:



Шостак (Шугаев);

Хохлов — Пресс, Лишка — Рассказов — Морозов;

Рыков — Стенквист, Рооба — Гуслистов — Гераськин;

Тимашов — Тихонов, Вовченко — Кодола — Думбадзе;

Рогов — Макеев, Алексеев — Колмыков — Моисеев.



СКА:



Самонов (Аскаров);

Фантенберг — Ожиганов, Тимкин — Вей — Бурдасов;

Токранов — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Хуснутдинов;

Дыбленко — Пыленков, Марченко — Хендемарк — Бардаков;

Кирсанов, Мичков — Чибриков — Каменев — Моисеев.



Отметим, в составе петербуржского клуба может дебютировать в КХЛ 16-летний форвард Матвей Мичков. Он заявлен на игру под 39-м номером в качестве 13-го нападающего. Ранее Мичков выступал за СКА на предсезонном турнире имени Пучкова, забросив шайбу в игре с «Сочи».