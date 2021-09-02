«Ак Барс» и «Йокерит» опубликовали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Ак Барс» и «Йокерит» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги-2021/2022, который пройдёт в Казани на «Татнефть-Арене». Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Ак Барс»:



Бобков (Ахтямов);

Рукавишников — Кемпфер, Кагарлицкий — Галимов — Тарасов;

Лямкин — Янчевский, Воронков — Линдхольм — Коваленко;

Юдин — Журавлёв, Уил — Сафонов — Панюков;

Адамчук, Лукоянов — Бурмистров — Дыняк — Кателевский.



«Йокерит»:



Линдбек (Ювонен);

Линдбом — Хольм, Иконен — Шрёдер — О'Нилл;

Фриман — Грант, Хянникяйнен — Коссила — Пакаринен;

Кивистё — Скленичка, Савинайнен — Норман — Турунен;

Юнттила — Бьёрнинен — Анттила.



Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.