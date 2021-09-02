«Ак Барс» и «Йокерит» опубликовали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ
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«Ак Барс» и «Йокерит» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги-2021/2022, который пройдёт в Казани на «Татнефть-Арене». Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ак Барс»:
Бобков (Ахтямов);
Рукавишников — Кемпфер, Кагарлицкий — Галимов — Тарасов;
Лямкин — Янчевский, Воронков — Линдхольм — Коваленко;
Юдин — Журавлёв, Уил — Сафонов — Панюков;
Адамчук, Лукоянов — Бурмистров — Дыняк — Кателевский.
«Йокерит»:
Линдбек (Ювонен);
Линдбом — Хольм, Иконен — Шрёдер — О'Нилл;
Фриман — Грант, Хянникяйнен — Коссила — Пакаринен;
Кивистё — Скленичка, Савинайнен — Норман — Турунен;
Юнттила — Бьёрнинен — Анттила.
Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.
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