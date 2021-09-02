Овечкин: в Америке нет таких тренировочных баз, как у «Динамо»
Поделиться
Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о тренировочной базе клуба, а также о комплексе московского «Динамо».
«В Америке таких баз, как у московского «Динамо», нет. Здесь столько легенд, столько имён. А в США тебя драфтуют, ты приходишь на тренировки, а живёшь в гостинице или дома. Тренировочные лагеря — две недели перед сезоном и вперёд. У нас же в СССР было принято, что команды жили на сборах, не видели свои семьи.
У «Вашингтона» есть тренировочная база, но мы на ней не живём. Она находится в молле, в торговом центре, прямо на крыше здания. Два катка — один принадлежит только «Вашингтону», а второй отдают детям и фигуристам», — приводит слова Овечкина на форуме «Новое знание» «Р-Спорт».
Комментарии
- 2 сентября 2021
-
19:36
-
19:23
-
18:59
-
18:30
-
18:25
-
18:10
-
17:49
-
17:19
-
16:58
-
16:39
-
16:21
-
15:26
-
14:28
-
13:51
-
13:21
-
12:46
-
11:46
-
11:28
-
11:11
-
11:00
-
10:49
-
10:40
-
10:20
-
10:17
-
10:00
-
09:20
-
08:42
-
08:30
-
08:17
- 1 сентября 2021
-
23:35
-
23:17
-
22:55
-
22:48
-
22:39
-
22:09
Партнерский контент