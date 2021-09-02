Овечкин: в Америке нет таких тренировочных баз, как у «Динамо»

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о тренировочной базе клуба, а также о комплексе московского «Динамо».



«В Америке таких баз, как у московского «Динамо», нет. Здесь столько легенд, столько имён. А в США тебя драфтуют, ты приходишь на тренировки, а живёшь в гостинице или дома. Тренировочные лагеря — две недели перед сезоном и вперёд. У нас же в СССР было принято, что команды жили на сборах, не видели свои семьи.



У «Вашингтона» есть тренировочная база, но мы на ней не живём. Она находится в молле, в торговом центре, прямо на крыше здания. Два катка — один принадлежит только «Вашингтону», а второй отдают детям и фигуристам», — приводит слова Овечкина на форуме «Новое знание» «Р-Спорт».