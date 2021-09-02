Нападающий «Северстали» Рооба — первый эстонец, забивший шайбу в КХЛ

Нападающий «Северстали» Роберт Рооба забросил шайбу в матче со СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ (первый период, 1:1).



На пятой минуте матча 28-летний форвард забил гол при игре в большинстве. Ассистентами выступили Егор Рыков и Якоб Стенквист.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, Рооба стал первым эстонским хоккеистом, который отметился заброшенной шайбой в Континентальной хоккейной лиге. Также хоккеист сегодня празднует свой день рождения.



Отметим, что счёт в матче на 2-й минуте открыл форвард СКА Кирилл Марченко.



В сезоне-2020/2021 Рооба играл в Эстонии за ХК «ЮП» и набрал 41 (30+11) очко в 59 матчах с показателем полезности «-8». Он стал первым эстонским игроком в истории КХЛ.