Нападающий «Северстали» Рооба — первый эстонец, забивший шайбу в КХЛ

Нападающий «Северстали» Роберт Рооба забросил шайбу в матче со СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ (первый период, 1:1).
На пятой минуте матча 28-летний форвард забил гол при игре в большинстве. Ассистентами выступили Егор Рыков и Якоб Стенквист.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте Континентальной хоккейной лиги.
Таким образом, Рооба стал первым эстонским хоккеистом, который отметился заброшенной шайбой в Континентальной хоккейной лиге. Также хоккеист сегодня празднует свой день рождения.
Отметим, что счёт в матче на 2-й минуте открыл форвард СКА Кирилл Марченко.
В сезоне-2020/2021 Рооба играл в Эстонии за ХК «ЮП» и набрал 41 (30+11) очко в 59 матчах с показателем полезности «-8». Он стал первым эстонским игроком в истории КХЛ.
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