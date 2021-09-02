«Ак Барс» открыл счёт в матче с «Йокеритом» после классного прохода Панюкова

В эти минуты в Казани проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Йокеритом». После первого периода счёт 2:0 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.



Счёт в матче на 8-й минуте открыл нападающий Кирилл Панюков, совершивший сольный проход. В качестве ассистентов выступили Джордан Уил и Роман Рукавишников.



Отметим, что вторую шайбу в составе «Ак Барса» забросил Уил в меньшинстве на предпоследней минуте первого периода.

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Напомним, в первом матче сезона, который прошёл вчера, 1 сентября, «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 4:0, став обладателем Кубка Открытия. Сегодня, 2 сентября, пройдут 7 матчей регулярного чемпионата КХЛ.