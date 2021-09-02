Хартли — о Фёдорове: он взял на себя сложную задачу, могу пожелать ему только удачи

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал об отношении к наставнику ЦСКА Сергею Фёдорову, а также о мотивации продолжать тренировать.



«Нас с Сергеем много связывает в прошлом. Это был великолепный игрок. А сейчас у Фёдорова новая миссия. Он взял на себя сложную задачу. ЦСКА — образец для всего российского хоккея. И я могу пожелать ему только удачи на тренерском поприще.



Откуда продолжаю черпать мотивацию? Я очень люблю хоккей. Знаете, я вырос в маленьком городке в Онтарио. Летом мы играли в хоккей с мячиком прямо на дороге и перекрывали всю улицу. А как только становилось холодно и замерзали водоёмы, мы играли там — с утра до вечера.



Хоккей — огромная часть моей жизни. Вот у меня есть семья, друзья и хоккей. Получаю от него огромное удовольствие. И пока я буду его ощущать, я буду им заниматься. Меня вдохновляют люди, которые меня окружают, планы, которые мы строим. Сейчас мы все одержимы одной целью — выиграть последний матч сезона за Кубок Гагарина. Для меня это не работа, а нечто большее», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».