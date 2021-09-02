Хартли — о Фёдорове: он взял на себя сложную задачу, могу пожелать ему только удачи

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал об отношении к наставнику ЦСКА Сергею Фёдорову, а также о мотивации продолжать тренировать.
«Нас с Сергеем много связывает в прошлом. Это был великолепный игрок. А сейчас у Фёдорова новая миссия. Он взял на себя сложную задачу. ЦСКА — образец для всего российского хоккея. И я могу пожелать ему только удачи на тренерском поприще.
Откуда продолжаю черпать мотивацию? Я очень люблю хоккей. Знаете, я вырос в маленьком городке в Онтарио. Летом мы играли в хоккей с мячиком прямо на дороге и перекрывали всю улицу. А как только становилось холодно и замерзали водоёмы, мы играли там — с утра до вечера.
Хоккей — огромная часть моей жизни. Вот у меня есть семья, друзья и хоккей. Получаю от него огромное удовольствие. И пока я буду его ощущать, я буду им заниматься. Меня вдохновляют люди, которые меня окружают, планы, которые мы строим. Сейчас мы все одержимы одной целью — выиграть последний матч сезона за Кубок Гагарина. Для меня это не работа, а нечто большее», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».
- 2 сентября 2021
-
21:19
-
21:16
-
21:14
-
20:41
-
20:11
-
19:58
-
19:36
-
19:23
-
18:59
-
18:30
-
18:25
-
18:10
-
17:49
-
17:19
-
16:58
-
16:39
-
16:21
-
15:26
-
14:28
-
13:51
-
13:21
-
12:46
-
11:46
-
11:28
-
11:11
-
11:00
-
10:49
-
10:40
-
10:20
-
10:17
-
10:00
-
09:20
-
08:42
-
08:30
-
08:17