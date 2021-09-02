Уил, Заар и Одетт забросили первые шайбы в КХЛ

Нападающие Джордан Уил, Даниэль Заар и Даниэль Одетт отличились дебютными шайбами в Континентальной хоккейной лиге.



Уил, выступающий за «Ак Барс», забросил шайбу при игре в меньшинстве на 19-й минуте первого периода матча с «Йокеритом» (второй период, 3:0).

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Форвард «Торпедо» Заар на 17-й минуте матча с подмосковным «Витязем» стал автором забитой шайбы. В этом же матче нападающий Одетт в первом периоде забил гол в большинстве в ворота нижегородского клуба (второй период, 2:2).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ»

Предыдущий сезон Уил провёл в клубе АХО «Лаваль Рокетс». Он принял участие в 34 матчах и набрал 24 (7+17) очка, показатель полезности составил «+4».



В прошедшем сезоне Заар стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата Швеции за «Рёгле», набрав 50 (18+32) очков в 52 матчах, а в плей-офф привёл клуб к первому в его истории финалу чемпионата Швеции. В плей-офф на счету Заара 8 (4+4) результативных баллов в 11 матчах.



Одетт сезон-2020/2021 провёл в составе финского клуба «Лукко», выступающего в высшей лиге Финляндии, и стал вместе с ним чемпионом. За 60 игр чемпионата он набрал 50 (13+37) очков и имел показатель полезности «+23».