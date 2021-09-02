«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ всухую обыграл «Йокерит»

«Ак Барс» одержал победу в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над финским «Йокеритом» со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Встреча проходила в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».
Счёт в матче на 8-й минуте открыл нападающий «Ак Барса» Кирилл Панюков после прохода по центру. Ассистентами выступил Джордан Уил и Роман Рукавишников. На 19-й минуте в меньшинстве после контратаки удвоил преимущество казанцев Уил. Автор голевой передачи – Данила Журавлёв.
Третья шайба в воротах Линдбека побывала на 35-й минуте. Шайбу забросил форвард Никита Дыняк после хлёсткого броска.
В следующем матче «Ак Барс» в субботу, 4 сентября, сыграет дома с «Куньлунем» (17:00 мск). В этот же день «Йокерит» в гостях встретится с «Нефтехимиком». Начало встречи также в 17:00 по московскому времени.
- 2 сентября 2021
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