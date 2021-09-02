«Спартак» с победы начал регулярный чемпионат КХЛ, уверенно обыграв «Адмирал»

Московский «Спартак» с уверенной победы начал регулярный сезон КХЛ-2021/2022, обыграв владивостокский «Адмирал» со счётом 4:1. Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве.



На 21-й минуте открыл счёт нападающий красно-белых Александр Хохлачёв. Автор голевой передачи — Александр Никишин. На 31-й минуте в большинстве удвоил преимущество «Спартака» шведский форвард Эмиль Петтерссон, забросив дебютную шайбу в КХЛ. Ассистентами выступили Александр Брынцев и Сергей Широков.



Третья шайба в воротах Ивана Налимова оказалась на 50-й минуте в ситуации «четыре на четыре». Автором стал Йори Лехтеря с передач Якуба Ержабека и Сергея Широкова. Четвёртый гол забил через минуту защитник красно-белых Тим Хед.

Одну шайбу в составе «Адмирала» отыграл на 57-й минуте в большинстве Рихард Букартс. Ассистенты — Либор Шулак и Вячеслав Ушенин, оформив итоговый счёт игры.



В следующем матче «Спартак» сыграет дома с «Амуром», игра состоится в субботу, 4 сентября, в 17:00 мск. «Адмирал» в это же время сыграет в Балашихе с действующим обладателем Кубка Гагарина — «Авангардом».