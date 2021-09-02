Мичков начал атаку, после которой был забит победный гол СКА в матче с «Северсталью»

Санкт-петербуржский СКА с победы начал регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022, обыграв череповецкую «Северсталь» со счётом 3:2.
Победный гол был забит на 56-й минуте канадским нападающим Линденом Веем. Атаку начал 16-летний форвард СКА Матвей Мичков, после чего Бурдасов ворвался в зону и отдал на пятак, а Вей переправил шайбу в сетку ворот Константина Шостака.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Отметим, что этот матч стал дебютным для Мичкова в КХЛ. На недавнем победном для сборной России Кубке Глинки/Гретцки 16-летний форвард установил рекорд турнира по набранным очкам, заработав 13 баллов за результативность, а также повторил рекорд по голам, забросив 8 шайб в 5 матчах.
В сезоне-2020/21 Мичков выступал за фарм-клубы — СКА-Варяги и СКА-1946.
Петербуржцы следующий матч проведут в субботу, 4 сентября, в гостях с ярославским «Локомотивом». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.
- 2 сентября 2021
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