«Сочи» всухую разгромил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» одержал победу в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над хабаровским «Амуром» со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Встреча проходила в Сочи на стадионе «Большой».



Счёт в матче на четвёртой минуте открыл нападающий хозяев Артём Николаев. Всего через две с половиной игровые минуты Денис Вихарев удвоил преимущество сочинцев. В середине второго периода Кирилл Пилипенко оформил третью шайбу для хозяев льда, а в середине третьего периода Мартин Бакош поставил точку в матче, забросив четвёртую шайбу для сочинцев.



В следующем матче «Сочи» в субботу, 4 сентября, сыграет дома с «Витязем» (17:00 мск). В этот же день «Амур» в гостях сыграет с московским «Спартаком». Начало встречи также в 17:00 по московскому времени.