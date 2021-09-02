«Сочи» всухую разгромил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» одержал победу в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над хабаровским «Амуром» со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Встреча проходила в Сочи на стадионе «Большой».
Счёт в матче на четвёртой минуте открыл нападающий хозяев Артём Николаев. Всего через две с половиной игровые минуты Денис Вихарев удвоил преимущество сочинцев. В середине второго периода Кирилл Пилипенко оформил третью шайбу для хозяев льда, а в середине третьего периода Мартин Бакош поставил точку в матче, забросив четвёртую шайбу для сочинцев.
В следующем матче «Сочи» в субботу, 4 сентября, сыграет дома с «Витязем» (17:00 мск). В этот же день «Амур» в гостях сыграет с московским «Спартаком». Начало встречи также в 17:00 по московскому времени.
- 2 сентября 2021
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