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«Сочи» всухую разгромил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Сочи» всухую разгромил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Хоккейный клуб «Сочи» одержал победу в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над хабаровским «Амуром» со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Встреча проходила в Сочи на стадионе «Большой».

Счёт в матче на четвёртой минуте открыл нападающий хозяев Артём Николаев. Всего через две с половиной игровые минуты Денис Вихарев удвоил преимущество сочинцев. В середине второго периода Кирилл Пилипенко оформил третью шайбу для хозяев льда, а в середине третьего периода Мартин Бакош поставил точку в матче, забросив четвёртую шайбу для сочинцев.

В следующем матче «Сочи» в субботу, 4 сентября, сыграет дома с «Витязем» (17:00 мск). В этот же день «Амур» в гостях сыграет с московским «Спартаком». Начало встречи также в 17:00 по московскому времени.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2021, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Николаев – 03:55' (5x5)   2:0 Вихарев (Пилипенко, Якс) – 06:28' (5x4)   3:0 Пилипенко (Вихарев, Бакош) – 28:02' (5x5)   4:0 Бакош (Пилипенко) – 51:42' (5x5)
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