Уил — о 3:0 с «Йокеритом»: было весело, хорошая игра. Здорово, что забросил в первом матче

Нападающий «Ак Барса» Джордан Уил прокомментировал победу над «Йокеритом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Было весело, хорошая игра. На самом деле, не могу сравнить хоккей в КХЛ с североамериканским. Знаю, что многим нравится это делать, но это совершенно разные стили игры. Тут другая игра, надо просто научиться нюансам этого стиля. Чем дольше я здесь играю, тем больше адаптируюсь к этому стилю и нахожу всё больше способов создавать моменты для себя и партнёров.



Моя шайба в меньшинстве? Перехватили шайбу, быстро вышли из зоны, защитник был без скорости, и я включил ноги, Сафонов тоже подключился. Смог переиграть вратаря, здорово, что открыл счёт своим шайбам в первом же матче. Хотел забросить побыстрее. Надеюсь, это продолжится, в субботу у нас тоже важный матч с «Куньлунем», надо не сбиваться с победной формулы», — приводит слова Уила корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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