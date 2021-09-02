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Брагин — о Мичкове: такие игроки всё впитывают, как губка

Брагин — о Мичкове: такие игроки всё впитывают, как губка
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Главный тренер СКА Валерий Брагин поделился мнением об игре форварда клуба Матвея Мичкова в матче с «Северсталью» (3:2).

«Мичков оставил очень приятное впечатление, первый матч на таком уровне. Но мы очень рады его игрой. Думаем, он и дальше будет прогрессировать.

Плохо начали играть в меньшинстве, пропустили после первого удаления. Но в дальнейшем, думаю, спецбригады полностью справились с задачей. Тем боле что они забили и сравняли счёт.

С Мичковым в спокойной обстановке готовились к матчу. Главное отличие таких игроков – они всё впитывают, как губка. Достаточно один раз сказать, чтобы он начал правильно в определённой ситуации играть. Очень рады, что первая игра так неплохо для него сложилась», — приводит слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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