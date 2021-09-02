«Кому мешали вообще? Они только украшали матч». Лукоянов — о группе поддержки «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов после матча с «Йокеритом» (3:0) прокомментировал решение клуба убрать женскую группу поддержки с домашних матчей команды.



«Мы обсуждали этот вопрос в команде. Моё мнение: кому они мешали вообще? Они только украшали матч. Это зрелище, это весело для публики. Чья жена писала (жалобы)? Кого (группа поддержки) из семьи уводила?



Всю жизнь были на аренах… Мы тоже были удивлены, но раз так, значит, неиграющий состав будет танцевать вместо группы поддержки», — приводит слова Лукоянова «Р-Спорт».



Напомним, ранее стало известно, что казанский клуб отказался от присутствия на матчах ice girls. Сообщалось, что «Ак Барс» взял курс на семейные ценности и культурный досуг.