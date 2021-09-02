«Баффало» заключил новый контракт с финским защитником Йокихарью

«Баффало Сэйбрз» объявил о подписании нового контракта с защитником Хенри Йокихарью.



Как сообщает официальный сайт клуба, с игроком заключено трёхлетнее соглашение. Зарплата 22-летнего хоккеиста составит $ 2,5 млн в год. Общая сумма контракта — $ 7,5 млн.



В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Йокихарью провёл за «Баффало» 46 матчей, в которых сумел набрать 8 (3+5) результативных баллов при показателе полезности «-11». Всего на счету финского защитника 153 матча в НХЛ, в которых он отличился 35 (7+28) набранными очками при общей полезности «-24».



Йокихарью был выбран на драфте НХЛ 2017 года клубом «Чикаго Блэкхоукс» в первом раунде под общим 29-м номером. В «Баффало» он оказался в результате обмена в 2019 году.