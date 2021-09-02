«Баффало» заключил новый контракт с финским защитником Йокихарью
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«Баффало Сэйбрз» объявил о подписании нового контракта с защитником Хенри Йокихарью.
Как сообщает официальный сайт клуба, с игроком заключено трёхлетнее соглашение. Зарплата 22-летнего хоккеиста составит $ 2,5 млн в год. Общая сумма контракта — $ 7,5 млн.
В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Йокихарью провёл за «Баффало» 46 матчей, в которых сумел набрать 8 (3+5) результативных баллов при показателе полезности «-11». Всего на счету финского защитника 153 матча в НХЛ, в которых он отличился 35 (7+28) набранными очками при общей полезности «-24».
Йокихарью был выбран на драфте НХЛ 2017 года клубом «Чикаго Блэкхоукс» в первом раунде под общим 29-м номером. В «Баффало» он оказался в результате обмена в 2019 году.
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