Бабенко — о 6:3 с «Торпедо»: игроки выполнили всё, за исключением частых удалений

Главный тренер подмосковного «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал победу над нижегородским «Торпедо» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Каких-то новых эмоций первый матч сезона у меня не вызвал. Волнения не было, но было ожидание… С момента назначения на должность я долго ждал, когда начнутся сборы, затем ждал, когда начнётся сезон. Всё-таки, несмотря на десять товарищеских игр, сезон — это совершенно другие ощущения и вкус победы совершенно другой…
А в матче с «Торпедо» вся команда сыграла здорово. Игроки выполнили всё, о чем договаривались, за исключением того, что слишком много удалялись. Нельзя давать сопернику столько возможностей», — приводит слова Бабенко «Матч ТВ».
Следующий матч «Витязь» сыграет в субботу, 4 сентября, в гостях с «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
- 2 сентября 2021
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